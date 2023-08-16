Дешевша за російську: Китай рекордно збільшив закупівлю нафти в Ірані

Китайський імпорт іранської нафти, яка потрапила під санкції, може досягти найвищого рівня принаймні за десятиліття, оскільки зростання світових цін робить сиру нафту зі знижками більш привабливою.

За оцінками компанії Kpler, найбільший у світі імпортер нафти отримуватиме з Ірану близько 1,5 млн барелів сирої нафти на день цього місяця. Це порівняно із середнім показником 917 тис. барелів на день за перші сім місяців року і буде найвищим показником Kpler із 2013 року, пише Bloomberg.

За словами трейдерів, які працюють у регіоні, причина – в ціні, адже іранська нафта пропонується зі знижкою $10 за барель щодо Brent і коштує значно дешевше за російську.

У серпні вартість російської Urals піднялася до $70. Це на $15 нижче за поточні котирування Brent, але реальна знижка значно менша, бо в кінцеву вартість нафти для покупця закладено витрати на транспортування та страхування.

Іранська нафта в урядових даних Китаю часто класифікується як надходження з Малайзії, а іноді – як розбавлена ​​бітумна суміш, якщо вона змішана з важчою венесуельською сирою нафтою.

Незалежні нафтопереробники часто маскують іранську сиру нафту під сировину, наприклад, бітумну суміш, щоб уникнути використання квоти на імпорт нафти до Китаю.

Тим часом Vortexa Ltd., ще одна компанія, яка контролює надходження нафти до Китаю, заявила, що бачить, що цього місяця країна отримує близько 1 млн барелів іранської сирої нафти на день у порівнянні з рекордними 1,3 млн барелів у грудні. Різні оцінки компаній, що відстежують танкери, можуть бути наслідком різних методів аналізу потоків.

Галузь покладається на дані таких компаній, як Kpler і Vortexa, оскільки закупівлі іранської нафти зазвичай не включаються в митні дані Китаю, які не показують жодного імпорту з червня 2022 року.

Іранську сиру нафту часто класифікують як розбавлену бітумну суміш, а останнім часом і як "іншу важку нафту". Згідно з митними даними, імпорт іншої важкої нафти в червні зріс приблизно у 88 разів порівняно з травнем, тоді як закупівлі бітумної суміші зросли в 4 рази.