На тлі війни Росії проти України: Фінляндія створить найбільший у ЄС запас засобів від хімічних та ядерних загроз

Фінляндія створить найбільший в Євросоюзі стратегічний резерв запасів на випадок надзвичайних ситуацій на тлі війни Росії проти України.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії, передає Європейська правда.

Як ідеться в заяві відомства, проєкт, який отримав 242 млн євро від Єврокомісії, передбачає створення стратегічного резерву засобів, призначеного для використання країнами Північної та Східної Європи в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Запас, який мають створити протягом 2024 року у Фінляндії, включатиме захисне та вимірювальне обладнання, детектори, експрес-тести, а також ліки та вакцини, які будуть використовуватися як службами швидкого реагування, так і цивільним населенням, у тому числі у випадку пандемій.

За словами керівниці проєкту в МВС Тар'ї Рантали, "хімічні, біологічні, радіологічні або ядерні загрози стали більш ймовірними через поточну глобальну ситуацію, і саме це мотивує Єврокомісію".

"Це також пов'язано із (повномасштабним) вторгненням Росії в Україну", – додала вона.

Зазначають, що, хоча подібні запаси також з'являються у Франції, Польщі та Хорватії, у Фінляндії планують створити найбільший, адже в ньому будуть як захисні, так і медичні матеріали в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.