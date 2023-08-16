За обстріли України: Чехія наклала санкції на головного ракетобудівника Росії та його зятя

Уряд Чехії на засіданні 16 серпня ухвалив рішення додати до національного санкційного списку Бориса Обносова – генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), розробки якої використовуються для обстрілів України.

Згідно з оновленим санкційним переліком, опублікованим на сайті Міністерства закордонних справ Чехії, під обмеження потрапив сам Обносов, а також його донька Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав, передає Європейська правда.

Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року й володіє нерухомістю на території Праги вартістю понад 100 млн крон. Раніше цього року його бачили в Празі.

"Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен понести відповідальність. Так само, як і ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю", – прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Борис Обносов є генеральним директором російської державної холдингової компанії КТРВ, яка виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам Росії.

За даними чеського уряду, Зорікови отримали особисту вигоду від своїх зв'язків із Обносовим. Вони володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Крім того, Ользі Зоріковій належать 20% акцій КТРВ.

Раніше повідомлялося, що влада Чехії заморозила активи росіян, які підпадають під санкції, на суму понад 14 млрд грн.