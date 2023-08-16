60% оплат в українському рітейлі проводяться безконтактно, – Mastercard

В Україні 6 із 10 оплат у фізичному рітейлі проводять смартфонами та гаджетами з NFC.

Такі дані транзакційної статистики MasterCard за другий квартал 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже п'ять років поспіль Україна традиційно входить до десятки країн світу, які є лідерами за кількістю NFC-оплат цифровими картками Mastercard. За результатами другого кварталу Україна посіла місце у першій п'ятірці разом з Австралією, Великобританією, Нідерландами та США", – заявив віцепрезидент із розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові Юрій Батхін.

При цьому зазначено, що платіжна система пов'язує стрімкий розвиток NFC-оплат із зростанням популярності цифрових гаманців, що дозволяють перетворити гаджет на зручний платіжний інструмент, а також з поширенням технології безконтактної оплати, якому, у свою чергу, посприяв розвиток мережі платіжних терміналів, які підтримують такий вид розрахунків.

За даними НБУ, сьогодні майже 97% POS-терміналів у країні беруть безконтактні оплати.

Компанія зазначила, що сьогодні вже 95% всіх оплат картками Mastercard у фізичних торгових точках в Україні є безконтактними. Серед найпопулярніших категорій використання NFC-транзакцій – продуктовий ритейл, харчування, одяг та взуття, а також автозаправні станції.

За даними НБУ, у 2022 році кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережі в Україні зменшилась на 15,8% – до 359,2 тис. штук (з них 348,1 тис. штук, або 96,9% – безконтактні термінали), кількість банківських пристроїв (банкомати, ПТКС та платіжні термінали) – на 15,5%, до 37,6 тис. одиниць.

Найбільшу кількість платіжних терміналів на початок 2023 року мали "Приватбанк" – 60,4%, "Ощадбанк" – 19,6% та "Райффайзен Банк" – 7,6%.

Платіжна система Visa у 2022 році збільшила свою частку на українському ринку платіжних карток до 45,6% з 42,4% у 2021 році, тоді як частка лідера ринку Mastercard знизилася до 53,9% з 56,9%.