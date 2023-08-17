Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до середини листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 15 листопада.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Вони відповідно почнуть діяти з 18 серпня (до того діє попередній)", – додав він.

Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни. Востаннє воєнний стан продовжували у травні – до 18 серпня.

Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації 27 липня.