Країни Балтії та Польща розглядають можливість повного перекриття кордону з Білоруссю
Про це повідомляє Delfi.
"Сьогодні ми, насамперед, говоримо про регіональне рішення. Тиждень тому відбулася розмова з міністром внутрішніх справ Польщі, і ми домовилися, що наразі узгоджуємо на технічному рівні можливі дії, алгоритми, як це виглядатиме у разі ухвалення регіонального рішення, тобто якби країни Балтії та Польща зробили це одночасно", – зазначила Білотайте.
За її словами, технічні аспекти вказаного рішення будуть розглянуті 28 серпня у Варшаві на зустрічі міністрів країн Балтії та Польщі, там будуть "розставлені остаточні акценти на тому, як має виглядати вся "синхронність".
Як повідомлялося, напередодні уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, а саме – "Шумскас" і "Тверячюс".
Раніше голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що в Литві вважають закриття кордону з Білоруссю лише "питанням часу".