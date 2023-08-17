В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Водночас, через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим.
"Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом", – йдеться у повідомленні.
Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання.
Утім, як нагадують енергетики, аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.
Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт. Експорт відсутній.