"Укрзалізниця" попередила про зміни у курсуванні поїздів до Польщі. Які поїзди будуть скасовані

Із вересня Польська залізниця розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі. Це вплине на курсування поїздів з України в Польщу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Це могло б означати скасування всіх рейсів цього напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт. Утім, тимчасові зміни будуть", – йдеться у повідомленні.

По-перше, поїзди №89/90 Київ –Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

Натомість вже з 3 вересня буде призначений новий поїзд №119/120 Київ – Хелм. Він стане вже третім щоденним поїздом до цього міста.

Це денний поїзд (без проходження кордону серед ночі), що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27. Зворотно відправлення з Хелма о 10:23, прибуття до Києва о 22:45.

Крім того, по пʼятницях та суботах протягом "місяця ремонтів" у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: №705/706 Київ – Перемишль та №707/708 Київ – Перемишль.

У зазначені шість днів поїзди №53/54 Київ – Перемишль, №89/90 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №73/74 Харків – Перемишль, №715/716 Київ – Перемишль будуть скасовані.

Також графік ремонтів у вересні зачепить розкладу руху поїздів №54 та №36:

№54 Перемишль – Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

№36 Перемишль – Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

"В сухому залишку: незважаючи на ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм (окрім 3 пар вихідних). А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість "польських" квитків зросте одразу на 10%", – підсумували в "Укрзалізниці".

Як нагадали в компанії, квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку, окрім Варшави, яка стартує окремо о 09:00.