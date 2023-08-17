Операція "Єдність": За три дні українці зібрали 235 мільйонів на 10 тисяч дронів

Упродовж трьох днів українські громадяни та бізнес змогли закрити великий збір на 235 млн грн в межах проєкту "Операція "Єдність", що організували фонд "Повернись живим", фандрейзингова платформа United24 і monobank.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

Збір був організований на придбання 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом.

Так, за 72 години на збір задонатили 296 838 юридичних та фізичних осіб. Найбільший донат від бізнесу дорівнював 20 млн грн – від одного з донорів United24, який вирішив залишитися анонімним. Серед фізосіб найбільшим внеском було 1,17 млн грн.



Як пояснив директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, FPV-дрони матимуть бойову частину – термобаричні та кумулятивно-осколкові боєприпаси. "Такі дрони-камікадзе показали себе ефективними на полі бою, знищуючи десятки одиниць ворожої бронетехніки та випалюючи сотні окупантів із їхніх укріплень", – зазначив він.

Серед усіх, хто зробив внесок на дрони, організатори проєкту розіграють спеціальні призи.