Гетманцев заявив про замах на свого помічника у керівництві Податкової служби (оновлено)

У четвер, 17 серпня, у середмісті Києва був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, правоохоронці просили нічого не розголошувати до сьогоднішнього ранку, попри "чутки, що просочувалися".

"Так, вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку", – повідомив нардеп.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив агентству Інтерфакс-Україна інформацію про підготовку нападу на Сокура.



"Можу підтвердити, що Національна поліція запобігла нападу на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку", – сказав він у коментарі агентству.



Він додав, що фігурантів справи затримано.

Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що затримані – двоє раніше судимих чоловіків. Готуючись до злочину, вони орендували житло неподалік місця проживання потерпілого, придбали автомобіль та 2 бейсбольні бити. Також вони здійснювали таємне спостереження за посадовцем.

"Прибувши на заздалегідь вибрані позиції, підозрювані очікували потерпілого. Побачивши його, вони витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця. Довести злочинний намір щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці", – зазначається у повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру у підготувці до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За його словами, Сокур почав працювати у керівництві Податкової з травня 2022 року, оскільки інших бажаючих тоді нібито не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив. На сайті ДПС біографія Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.