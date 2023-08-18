Перше судно, яке вирушило з Одеси після припинення "зернової угоди", прибуло до Стамбула, – Reuters
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Перше судно, яке вийшло з одеського порту новим гуманітарним коридором, прибуло до Стамбула.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, який на початку цього тижня вийшов з Одеси, перебував у порту з 23 лютого 2022 року.
На борту судна перебувало понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема продовольство.
За даними ЗМІ, судно Joseph Schulte кине якір у порту Амбарли на півдні Стамбула.
Як повідомлялося, 16 серпня новим гуманітарним коридором з Одеси вирушило перше судно після припинення "зернової угоди". Ним став контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг).
Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ тимчасові маршрути руху цивільних суден почали діяти з 8 серпня.