Споживання електроенергії тримається на максимумі, Україна знову просила про аварійну допомогу
Але, як зауважує пресслжуба НЕК "Укренерго", рекордним досі залишається споживання 16 серпня.
Також за минулу добу в аварійний ремонт виведено одразу три енергоблоки на теплових електростанціях, натомість в роботу повернулись два. Обсяг імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.
Тож, для забезпечення споживання компанія була змушена застосувати аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.
"Аварійна допомога – останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії в енергосистемі, який не вимагає обмеження споживачів", – йдеться у повідомленні.
Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 686 МВт. При цьому, експорт відсутній.