Товарообіг України зріс із початку року на 3%. Найбільше імпортували з Китаю та Польщі
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Протягом січня-липня 2023 року товарообіг України склав $57,5 млрд, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Зокрема, за сім місяців в Україну імпортували товарів на суму $35,7 млрд, а експортували – на $21,8 млрд.
Водночас оподаткований імпорт становив $29 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $5,6 млрд, Польщі – $3,8 млрд та Туреччини – $2,8 млрд.
При цьому експортували з України найбільше до Польщі – на $3 млрд, Румунії – $2,2 млрд, та Китаю – на $1,7 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $10,6 млрд;
- паливно-енергетичні товари – $6,4 млрд;
- продукція хімічної промисловості – $6,4 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($13 млрд), метали та вироби з них ($2,4 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($1,9 млрд).