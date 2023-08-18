У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнобізнесу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9623, який передбачає зміни до Кримінального кодексу для часткової декриміналізації порноіндустрії.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Тексту законопроєкту наразі немає.

Як повідомлялося, згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено "з метою декриміналізації діянь, пов’язаних з порнографією в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створенням чи утримання місць розпусти і звідництвом, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя".

Зокрема, кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake); екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми.

Крім того, ухвалення законопроєкту збільшить податкові надходження та виведе "з тіні" порнобізнес у тій частині, де відбудеться декриміналізація.