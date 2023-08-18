США попередили Туреччину про наслідки за допомогу Росії в обході санкцій, – WSJ

Влада США погрожує Туреччині наслідками через її допомогу Росії з обходом міжнародних санкцій.

За даними джерел The Wall Street Journal, Сполучені Штати вимагають від Туреччини дотримання обмежень проти РФ, але водночас не хочуть запроваджувати проти неї санкції, передає Liga.net.

"Ми ведемо постійний діалог із турецьким урядом з цих питань", – сказав виданню західний дипломат, маючи на увазі переговори уряду США з турецьким державним та приватним сектором.

"Ми щиро сподіваємося уникнути сценарію, за якого турецькі компанії зазнають санкцій, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб інформувати їх про дуже реальні ризики", – додав він.

США ще торік пригрозили турецьким компаніям покаранням за обхід санкцій, а також наголосили, що ситуація шкодить двостороннім відносинам.

Туреччина відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії через війну, попри підтримку України.

Перед виборами у травні 2023 року президент Туреччини Ердоган заявляв, що у разі переобрання на посаду президента не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна.

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Як повідомлялося, 23 червня країни Європейського Союзу офіційно запровадили 11 пакет санкцій проти Росії. Одним з основних компонентів цього пакета стала можливість запровадження санкцій проти третіх країн за допомогу Росії в обході санкцій, а також санкції проти тіньового флоту, що дають змогу Росії обходити обмеження на експорт нафти.

За даними Reuters, Росія змушена також дедалі більше покладатися на тіньовий флот для експорту зерна. Переважно це старі зерновози, які часто належать судновласникам у Туреччині чи Китаї.

Ердоган має намір відновити угоду щодо експорту зерна Чорним морем у "розширеному форматі". Він закликає західні країни допомогти зробити цю ініціативу основою досягнення миру між Росією та Україною.

У липні 2023 року США заявили, що готують "економічні заходи" проти Киргизстану через допомогу Росії. Після цього в Киргизстані закликали бізнес виставляти електронні рахунки, щоб уникнути санкцій США.