Новини

Росія захотіла імпортувати слонів та жирафів з Лімпопо

7924
Росія захотіла імпортувати слонів та жирафів з Лімпопо
Влада РФ планує почати завозити в країну бегемотів, слонів, жирафів, зебр, антилоп і носорогів з Південно-Африканської республіки.

Про це повідомили у Россільгоспнагляді, передає The Moscow Times.

"Йдеться про імпорт на адресу російських зоопарків екзотичних тварин із мисливських заказників ПАР, розташованих у провінціях Лімпопо та Гаутенг", – зазначили у відомстві.

Обговорити це питання із південноафриканськими колегами розраховують найближчим часом.

Також Москва планує домовитися про імпорт м'ясної продукції та диких тварин з ПАР.

Провінція Лімпопо, звідки Росія хоче отримувати екзотичні тварини, розташована на півночі ПАР. Вона названа на честь однойменної річки, яка проходить у цих місцях.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини