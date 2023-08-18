Перші три області завершили збір ранніх зернових, врожай пшениці перевищив 20 мільйонів тонн

Збір ранніх зернових культур повністю завершили аграрії Полтавщини, Вінниччини та Одещини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Загалом, станом на другу половину серпня збір врожаю проведено на площі 6 185,1 тис. га при врожайності 44,1 ц/га, намолочено 27 млн 259 тис. тонн ранніх зернових культур. У тому числі:

пшениці обмолочено 4384 тис. га (врожайність – 47,5 ц/га), намолочено 20,82 млн тонн;

ячменю обмолочено 1398 тис. га (врожайність – 39,8 ц/га), намолочено 5,57 млн тонн;

гороху обмолочено 152,2 тис. га (врожайність – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тис. тонн;

проса обмолочено 2,32 тис. га (врожайність – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тис. тонн;

гречки обмолочено 0,08 тис. га (врожайність – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тис. тонн.

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 249 тис. га, намолочено 492,1 тис. тонн.

"Лідерами зі збирання зернових є сільгосптоваровиробники Запоріжжя, вони обмолотили 96% площ, найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн", – зазначають у Мінагрополітики.

Крім того, на Дніпропетровщині, Херсонщині, Тернопільщині та Одещині розпочато збір проса.

13 областей закінчили збирання ріпаку. Наразі його обмолочено на площі 1370,7 тис. га, намолочено 3944,1 тис. тонн насіння при урожайності 28,8 ц/га.

Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства покращило прогноз щодо валового виробництва зернових та олійних культур. Цьогоріч українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних.