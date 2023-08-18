Програму обміну старих лампочок розширили на ОСББ. Як нею скористатися

В Україні розширили програму обмінну старих ламп розжарювання на енергоощадні. Тепер послуга доступна для ОСББ, соціальних установ та закладів культури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Масштабуємо програму –тепер обмін лампочок доступний для органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо", – уточнили у відомстві.

Як обміняти лампочки в "Дії":

авторизуватися на порталі "Дія" з КЕПом юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ "Послуги", обрати "Обмін лампочок" та заповнити заяву;

вказати площу, щоб побачити ліміт і вибрати необхідну кількість та тип ламп. Вказати місце розташування організації;

перевірити інформацію;

підписати запит.

Після цього із заявником мають зв’язатися працівники "Укрпошти", щоб розказати про подальші кроки.

Як повідомлялося, з 9 червня програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні запрацювала для закладів освіти та медицини.

Для українців з 1 травня програма обміну старих ламп на енергоощадні доступна тільки в центральних відділеннях "Укрпошти" у 23 населених пунктах країни. Від початку старту програми 4 млн українців обміняли 20 млн лампочок.