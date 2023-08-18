Бізнес-партнер Абрамовича не зміг оскаржити санкції Великої Британії в суді

Друг та партнер російського олігарха Романа Абрамовича мільярдер Євген Швідлер намагався через англійський суд оскаржити запровадження санкцій проти нього, але програв.

Як пише ВВС, це судове рішення у першій суперечці через санкції за війну в Україні проти бізнесменів російського походження.

Так, Швідлер, який є громадянином США і Великої Британії зі статком $1,6 млрд, просив визнати санкції проти нього незаконними і зняти арешт з активів, включаючи два літаки, які вже понад рік знаходяться в ангарі лондонського аеропорту.



Мільярдер потрапив під санкції після російського вторгнення слідом за Абрамовичем, з яким мав спільні інтереси у таких компаніях як "Сибнєфть" та Evraz.



Загалом влада Великої Британії включила до списку санкцій 1600 осіб. Лондон хотів, щоб завдяки обмеженням бізнесмени вплинули на Володимира Путіна або хоч би перестали вкладати гроші у стратегічні галузі Росії.



Водночас Швідлер, як і багато інших, у відповідь стверджував, що Путіна "роками в очі не бачив", вплинути на нього ніяк не може, а російського бізнесу давно позбувся.



За словами його адвокатів, арешт активів не дає бізнесмену нормально жити – страждає сім’я, діти змушені були піти з англійських шкіл і поїхати до нього в США, і тепер мати бачить їх уривками, оскільки живе у Великій Британії.



Суддя Ніл Гарнем відкинув усі аргументи адвокатів Швідлера і у п'ятницю ухвалив рішення на користь уряду Британії.