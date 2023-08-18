Влада Ужгорода витратить 140 мільйонів на придбання автобусів

Комунальне підприємство "Ужгородський муніципальний транспорт" планує закупити 13 низькопідлогових 12-метрових автобусів на суму 137,32 млн грн.

Як свідчать дані на сайті в Prozorro, відповідні торги були оголошені 17 серпня, пропозиції приймаються до 25 серпня, а аукціон заплановано провести 28-го, передає Інтерфакс-Україна.



Термін поставки – до 31 серпня 2024 року, передбачено 50% передоплату протягом 10 банківських днів.



Згідно з технічними умовами, автобус з дизельним двигуном екостандарту не нижче "Євро 5" з трьома двостулковими дверима має бути повністю низькопідлоговим, випущений не раніше 2023 року, розрахований не менше ніж на 90 пасажирів, у тому числі 27 сидячих, мати пандус для заїзду пасажирів в інвалідних візках і місце кріплення коляски у салоні.



КП "Ужгородський муніципальний транспорт" створено у 2016 році. У 2018 році було закуплено перші 10 великих низькопідлогових автобусів "Електрон" виробництва однойменної львівської корпорації за 54 млн грн. Ще сім автобусів цього ж виробника придбано у лізинг та поставлено у 2021 році.