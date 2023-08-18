"Укртрансгаз" переконує європейських трейдерів збільшити запаси газу в українських сховищах

Оператор підземних сховищ газу України – "Укртрансгаз" – сподівається, що іноземні компанії активізують закачування газу в українські ПСГ напередодні початку опалювального сезону.

Про це заявив фінансовий директор компанії Євген Палєнка під час форуму Ukrainian Gas Open 2023 "Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж", передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є контракти майже зі 140 трейдерами, деякі з них активно використовують ці контракти, деякі поки не використовують, але, я думаю, все залежатиме від комерційної кон'юнктури європейського та світового ринку, зараз триває активне закачування, а вони мають більше комфорту" , – сказав Палєнка.

"Наше головне завдання – надати їм комфорт: і трейдерам, і тим, хто їх консультує і робить певні розрахунки для тих, хто займається страхуванням. Тому, що вони закачують газ до сховищ країни, що перебуває у війні. Але ми зараз активно спілкуємося з ними, переконуємо, що ризики втрати газу дуже віддалені", – додав топменеджер "Укртрансгазу".

Водночас фіндиректор компанії зазначив, що тарифи на зберігання газу однакові для резидентів та нерезидентів, але від останніх додатково надходить 20% ПДВ.

"Не розкриваємо цифри заробітку. Важливо – тарифи однакові для резидентів та нерезидентів, але від них ще 20% тарифу йде додатково як ПДВ до держави. Тому "Укртрансгаз" не лише відіграє велику роль у підтримці енергетичної безпеки, а й приносить валюту до бюджету", – наголосив Палєнка.

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При цьому він зазначив, що минулого року порівняно з нинішнім "нерезиденти були вкрай обережні".

"Водночас завжди хочеться більше. Ми всі пам'ятаємо 2020 рік, коли 10 млрд куб. м було закачано нерезидентами. Але є реалії. Створюватимемо комфортні умови і збільшуватимемо обсяги закачування", – зазначив фіндиректор оператора ПСГ України.

У своєму виступі під час Gas Open 2023 Палєнка повідомив, що компанія зараз намагається працювати не лише з європейськими трейдерами, а й з компаніями у всьому світі, бо "зацікавленість у використанні газових сховищ України є не лише у Європі".

Як повідомлялося, рівень заповненості підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі вже досягнув 90% – планового показника на 1 жовтня. Враховуючи значну заповненість європейських ПСГ, міжнародні компанії можуть збільшити закачування газу до ПСГ України.