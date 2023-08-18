Не працюватимуть картки і банкомати: "Приватбанк" попередив про перерву у роботі сервісів у ніч на суботу

В ніч на суботу, 19 серпня, більшість сервісів державного "Приватбанку" не працюватимуть через проведення регламентних робіт.

Як повідомляє пресслужба банку, планові регламентні роботи потрібно провести, щоб підвищити якість та безпеку платежів.

"Під час проведення робіт у суботу 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, "Приват24", також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі банку пояснили, що зазвичай такі роботи проводять вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.

"Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", – попередили клієнтів у "Приватбанку".

Як повідомлялося, востаннє державний "Приватбанк" проведив планові регламентні роботи в ніч на 18 червня, тоді операції з картками були недоступні до 6 ранку.