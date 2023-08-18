Не працюватимуть картки і банкомати: "Приватбанк" попередив про перерву у роботі сервісів у ніч на суботу
Як повідомляє пресслужба банку, планові регламентні роботи потрібно провести, щоб підвищити якість та безпеку платежів.
"Під час проведення робіт у суботу 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, "Приват24", також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі банку пояснили, що зазвичай такі роботи проводять вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.
"Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", – попередили клієнтів у "Приватбанку".
Як повідомлялося, востаннє державний "Приватбанк" проведив планові регламентні роботи в ніч на 18 червня, тоді операції з картками були недоступні до 6 ранку.