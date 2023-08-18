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Не працюватимуть картки і банкомати: "Приватбанк" попередив про перерву у роботі сервісів у ніч на суботу

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Не працюватимуть картки і банкомати: "Приватбанк" попередив про перерву у роботі сервісів у ніч на суботу
В ніч на суботу, 19 серпня, більшість сервісів державного "Приватбанку" не працюватимуть через проведення регламентних робіт.

Як повідомляє пресслужба банку, планові регламентні роботи потрібно провести, щоб підвищити якість та безпеку платежів.

"Під час проведення робіт у суботу 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, "Приват24", також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі банку пояснили, що зазвичай такі роботи проводять вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.

"Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", – попередили клієнтів у "Приватбанку".

Як повідомлялося, востаннє державний "Приватбанк" проведив планові регламентні роботи в ніч на 18 червня, тоді операції з картками були недоступні до 6 ранку.

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Я з росіянами нн розмовляю.
  • Yulia Astro.
    Бо Приват тоді був приватним банком, а зараз державний. Була величезна прірва між обслуговуванням в Ощадбанку і Приватбанку. Додаток Привату супер!

    Додаток Ощадбанку і зараз як у кам,яному віці і взагалі вссе обслуговування в Ощаді. Якщо якісь є питання щодо картки або інше щось, потрібно йти саме в те відділення, де вам видали цю картку. Обслуговування картки платне. Комісії переказів великі! Відверто трешовий банк.

    І Приват роблять на зразок Ощаду. Прикро((
  • vismavista
    У кожної технологічної організації є періоди апргейду. Ніякого відношення при ватність , чи державність до процесу немає.
    Так, банк із періоду Бєні виріс у обсягах витричі, якіть підтримки впала.
    Але при Бєні, банк використовувся як пилосос наших грошей. І звісно шахраї дуже мило себе ведуть, колизбираютьс одібрати ваші гроші.
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