Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку року

Українські банки видали у червні 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн, що біль ніж вдвічі більше ніж у травні.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Результати... свідчать про зростання обсягу та кількості іпотечних кредитів порівняно з травнем більш ніж удвічі передусім завдяки активізації пільгового кредитування в межах програми "єОселя", – зазначається у повідомленні.

Про видачу нової іпотеки в червні поінформували п’ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у червні знизилась до 7,9% (у травні – 8,1%).

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано в місті Києві та Київський області – 223 договори на загальну суму 377,9 млн грн (50,1% від загального обсягу), Львівській (25 договорів на 41,8 млн грн), Рівненській (30 на 41,6 млн грн) та Вінницькій (26 на 37,5 млн грн) областях.

Під час опитування в липні 2023 року відповіді надали 26 банків, частка яких у загальному валовому іпотечному портфелі на кінець 2021 року становила 94,9%.

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Як повідомлялося, у травні українські банки видали 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн, що у шість разів більше за кількістю та за обсягами, ніж у квітні (41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн).

У березні банки видали лише 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн. У лютому 2023 року банки видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. У січні банки видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.

Очікується, що у 2023 році близько 10 тис. українських родин зможуть придбати власне житло за цією програмою.