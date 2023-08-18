Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку року
Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України (НБУ).
"Результати... свідчать про зростання обсягу та кількості іпотечних кредитів порівняно з травнем більш ніж удвічі передусім завдяки активізації пільгового кредитування в межах програми "єОселя", – зазначається у повідомленні.
Про видачу нової іпотеки в червні поінформували п’ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у червні знизилась до 7,9% (у травні – 8,1%).
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано в місті Києві та Київський області – 223 договори на загальну суму 377,9 млн грн (50,1% від загального обсягу), Львівській (25 договорів на 41,8 млн грн), Рівненській (30 на 41,6 млн грн) та Вінницькій (26 на 37,5 млн грн) областях.
Під час опитування в липні 2023 року відповіді надали 26 банків, частка яких у загальному валовому іпотечному портфелі на кінець 2021 року становила 94,9%.
Як повідомлялося, у травні українські банки видали 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн, що у шість разів більше за кількістю та за обсягами, ніж у квітні (41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн).
У березні банки видали лише 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн. У лютому 2023 року банки видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. У січні банки видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.
Очікується, що у 2023 році близько 10 тис. українських родин зможуть придбати власне житло за цією програмою.