Зеленський підписав закони про скасування податків при ввезенні тепловізорів і антидронових рушниць

Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом оптичних приладів для спостереження та антидронових рушниць.