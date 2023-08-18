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Зеленський підписав закони про скасування податків при ввезенні тепловізорів і антидронових рушниць

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Зеленський підписав закони про скасування податків при ввезенні тепловізорів і антидронових рушниць
Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом оптичних приладів для спостереження та антидронових рушниць.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідні законопроєкти №9467 та №9468 повернуто з підписом президента 18 серпня.

Парламент ухвалив їх у другому читанні ще 28 липня.

Цими законами від сплати ПДВ та мита звільнили імпорт тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра, а також антидронових рушниць.

Топ коментарі

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