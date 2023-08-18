Вимога МВФ: Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості".