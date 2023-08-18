Україна домовилася про будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Румунією за 1,6 мільярда гривень

Україна та Румунія домовилися про співпрацю в забезпеченні транзиту українських товарів та про відкриття нового пункту пропуску на кордоні.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками візиту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Бухаресту та його переговорів з керівником уряду Румунії Марчелом Чолаку.

Зокрема, уряди України та Румунії здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Марматією. Він буде працювати в цілодобовому режимі для пасажирського та вантажного сполучення.

Також було підписано спільну міжурядову заяву про посилення співпраці в забезпеченні надійного транзиту українських товарів.

Вона передбачає:

відновлення та удосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія;

відкриття нових пунктів пропуску вздовж спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення;

намір розвивати до них під'їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управління дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль;

там, де це можливо і доцільно, розглядати можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною та Румунією;

домовленість сприяти перевантаженню української продукції у морських та річкових портах Румунії;

активізацію співпраці у Дунайському регіоні, розбудову існуючої портової інфраструктури, а також залучення інвестицій у її розвиток.

Як повідомлялося, проєкт угоди між Україною та Румунією щодо відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй передбачає, що новий пункт пропуску в першу чергу буде розрахований на пропуск вантажівок.

Його будівництвом займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Попередня оцінка вартості будівництва становить близько 1,6 млрд грн.