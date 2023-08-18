Подарований Путіним Кадирову бізнес Danone у Росії змінить назву

Російську дочірню компанію французької корпорації Danone перейменують на "Ейч енд Ен".

Відповідного листа АТ "Данон Россия" надіслало своїм контрагентам, пише російська редакція Forbes.

Згідно із ним, компанія змінить назву у вересні, але всі її реквізити залишаться незмінними, а видані довіреності продовжать діяти після реєстрації змін у російському реєстрі.

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Як повідомлялося, 16 липня російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", які належали Carlsberg, а також 100% російського бізнесу Danone.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва, який керував цим підприємством до 2004 року. У 2005 році Боллоєв заснував "БТК груп" – виробника професійного одягу, з 2012 року ця компанія стала єдиним постачальником обмундирування для російської армії. За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики".

Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

При цьому данський пивоварний концерн Carlsberg Group, наприкінці червня підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ. Danone шукала покупця на 75% своїх активів у Росії з можливістю зворотного викупу.