Французька Valeo продає свій бізнес у Росії, він досі виробляє комплектуючі для "АвтоВАЗу"

Французька компанія Valeo продає свій російський бізнес з виготовлення силових систем для автомобілів російській НПК "Автоприбор".

Наразі угода очікує схвалення російської влади, повідомляється на сайті компанії.

"Це дозволить 158 росіянам, які працюють у цьому бізнесі, зберегти свої робочі місця", – зазначається у повідомленні.

При цьому французька компанія в рамках угоди залишає за собою право на зворотний викуп активів протягом десяти років, цю можливість можна використати з шостого року після завершення угоди.

Французькій Valeo у РФ належить дві юрособи: "Валео Сервіс" (ВСР) і "Валео Технолоджіс" (ВТР), уточнює російське видання "Коммерсант".

Відповідно до звітності ВСР, у 2022 році ця розташована у Тольятті філія з виробництва автокомпонентів групи "термальних систем" призупинила роботу, але самарська філія з виробництва компонентів для трансмісії продовжувала роботу.

Саме самарську філію зараз продає Valeo. У звітності російської компанії вказано, що основним її клієнтом залишається "АвтоВАЗ", до початку повномасштабної війни трансмісії виробництва цього заводу також постачалися для виробництва автомобілів інших марок, які пішли з РФ.