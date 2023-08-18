Європа збільшує імпорт трубопровідного російського газу

Експорт російського трубопровідного газу в Європу продовжив недавню тенденцію до зростання в першій половині серпня, при цьому середньодобові потоки досягли найвищого рівня з серпня 2022 року.

Про це свідчать розрахунки Energy Intelligence на основі даних про транспортування газу, передає enkorr.

Сукупні потоки двома доступними маршрутами газопроводу з Росії в Європу (без Туреччини) у першій половині серпня зросли на 6% порівняно з першою половиною липня – до 1,36 млрд кубометрів, або 90,4 млн кубометрів на добу.

Експорт збільшився в липні й серпні, головним чином через зниження цін на хабі "Газпрому", що зробило закупки за контрактами компанії "бери або плати" більш привабливими, ніж у попередні місяці, коли покупці брали більше спотового СПГ.

Відомо, що ціни "Газпрому" ще більше впали в серпні, тоді як ринкові спотові ціни дещо зросли через очікування страйків в Австралії, які можуть значно скоротити глобальні постачання СПГ.

Незважаючи на зростання обсягів у липні й серпні, російський трубопровідний експорт газу в Європу (за винятком Туреччини) залишається значно нижчим, ніж до розв’язаної росією повномасштабної війни, навіть незважаючи на те, що ЄС не заборонив і не обмежив такий імпорт (на відміну від імпорту нафти).

У першій половині 2023 року вони становили лише 12,1 млрд кубометрів, або в середньому 67 млн кубометрів на день, що на 86% менше порівняно з 462 млн кубометрів на день у першій половині 2021 року – за рік до того, як енергетичні ринки зазнали дестабілізації через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Відтоді російський газ поступово припинив надходити до понад 15 країн, включно з найбільшм довоєнним ринком "Газпрому" – Німеччиною, яка нічого не імпортувала в першій половині цього року проти 28,9 млрд кубометрів (160 млн кубометрів на день) у першій половині 2021 року.

Російський трубопровідний газ продовжує надходити через Україну до Словаччини, Австрії й Італії, а також у Молдову, яка не входить до ЄС. Контракт "Газпрому" зі Словенією закінчився наприкінці минулого року, про його продовження не повідомлялося.