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США продовжили тимчасовий захист для українців до квітня 2025 року

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США продовжили тимчасовий захист для українців до квітня 2025 року
Міністерство національної безпеки США 18 серпня оголосило про продовження на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року – статусу тимчасового захисту для громадян України у зв’язку з нинішнім повномасштабним вторгненням Росії.

Як ідеться в повідомленні відомства, рішення продовжити статус тимчасового захисту у США ухвалили через продовження бойових дій, а також "надзвичайні й тимчасові умови в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню людей", передає Європейська правда.

Також програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

"Військове вторгнення Росії в Україну, що триває, та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни", – заявив міністр національної безпеки США Алехандро Майоркас.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тис. українців, а ще 166,7 тис. можуть мати право на отримання такого статусу.

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