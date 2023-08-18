Із російських аптек і лікарень можуть зникнути майже 200 препаратів, – ЗМІ

Наприкінці липня державні лікарні в Росії отримали документ від російського МОЗ, в якому було перераховано 196 найменувань препаратів, які зникнуть з російського ринку найближчим часом.

Як пише видання Холод, частина ліків уже зникла з аптек.

Пізніше МОЗ РФ відкликало документ для "уточнення", проте його поки не було.

Як зазначає видання, у списку є як препарати, що вже вийшли з виробництва, так і життєво необхідні, які досі використовуються в лікуванні різних захворювань, і деяким із них у Росії немає аналогів.

Автори документу рекомендували лікарям враховувати цю інформацію "при призначенні лікарських засобів пацієнтам, використовуючи, зокрема, інші схеми лікування".

До списку увійшли антибіотики, препарати для лікування онкології, вакцини, ліки від кашлю АЦЦ, жарознижувальне "Панадол", інгалятор для астматиків "Сальбутамол", антидепресанти, знеболювальне "Но-шпа" та багато інших ліків.