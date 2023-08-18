Велика Британія відмовилась визнавати указ Путіна про призупинення податкової угоди

Велика Британія просить Росію скасувати призупинення статей конвенції "Про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від оподаткування щодо податків на доходи та приріст вартості майна", підписаної між країнами в 1994 році, зазначивши, що документ не допускає такої односторонньої дії.

"Велика Британія вважає, що договір залишається чинним і продовжує дотримуватися його умов. Уряд розглядає наступні кроки і надасть додаткову інформацію в установленому порядку", – йдеться в повідомленні британського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Росія указом президента Путіна від 8 серпня 2023 року призупинила дію практично всіх істотних положень своїх угод про уникнення подвійного оподаткування з 38 країнами, включно з російсько-британською конвенцією, щодо якої Велика Британія отримала повідомлення від Росії 15 серпня 2023 року.

Уточнюється, що Росія призупинила дію практично всіх положень британсько-російської конвенції щодо регулювання дивідендів, відсотків, роялті, приросту капіталу, прибутку від бізнесу, прибутку від зайнятості та пенсій, а також захисту від дискримінації. Положення про усунення подвійного оподаткування був повністю припинено.

"Призупинення, ймовірно, означає, що Росія не буде дотримуватися будь-яких узгоджених обмежень на те, що вона може оподатковувати джерело, і що в Росії буде доступне лише обмежене звільнення від подвійного оподаткування", – вважають у британському уряді.

Раніше вказувалося, що йдеться також про такі країни, як Польща, США, Республіка Корея, Болгарія, Швеція, Люксембург, Румунія, Угорщина, Ірландія, Словаччина, Албанія, Бельгія, Словенія, Хорватія, Канада, Югославія, Швейцарія, Чехія, Данія, Норвегія, Італія, Фінляндія, Німеччина, Франція, Македонія, Кіпр, Іспанія, Литва, Ісландія, Австрія, Португалія, Греція, Нова Зеландія, Австралія, Сінгапур, Мальта, Японія.