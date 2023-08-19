Росія, Туреччина та Катар готують нову "зернову угоду", – ЗМІ

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" для постачання російського зерна до бідних країн, зокрема до Африки.

Про це пише Bild, яка має у своєму розпорядженні службове листування між МЗС і посольствами Туреччини і Росії з 21 липня по 8 серпня.

Із листів випливає, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із "зернової угоди". Зараз Росія, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну попередній. Пропонується постачати російське зерно до бідних країн, переважно в Африці. Туреччина виступить як організатор, Катар як спонсор поставок.



Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню "зернову угоду", щоби зерно постачалося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН.

За інформацією Bild, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів голова Татарстану Рустам Мініханов. Туди ж прибуде і Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідоомлялося, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії Чорноморська зернова ініціатива припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.

Через зупинку "зернового коридору" експорт української аграрної продукції в липні впав на третину.