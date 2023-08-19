"Нова пошта" безкоштовно доставляє посилки для військових. Як це працює

Компанія "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом.

Як повідомляє пресслужба компанії, програмою може скористатися кожен охочий.

Для цього потрібно:

заповнити форму за посиланням;

вказати для якого підрозділу доставка;

отримати промокод.

Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

Водночас "Нова пошта" зауважує, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.

Як нагадали у компанії, програма "Гуманітарна пошта України" діє з 2014 року. За цей час "Нова пошта" доставила власним коштом майже 1 млн посилок для військових. Із початку 2023 року програмою разової допомоги "Нової пошти" вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.