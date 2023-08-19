"Нова пошта" безкоштовно доставляє посилки для військових. Як це працює
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Компанія "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом.
Як повідомляє пресслужба компанії, програмою може скористатися кожен охочий.
Для цього потрібно:
- заповнити форму за посиланням;
- вказати для якого підрозділу доставка;
- отримати промокод.
Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.
Водночас "Нова пошта" зауважує, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.
Як нагадали у компанії, програма "Гуманітарна пошта України" діє з 2014 року. За цей час "Нова пошта" доставила власним коштом майже 1 млн посилок для військових. Із початку 2023 року програмою разової допомоги "Нової пошти" вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.