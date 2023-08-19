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Угорщина знову тимчасово скасувала рейси до України, – "Укрзалізниця"

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Угорщина знову тимчасово скасувала рейси до України, – "Укрзалізниця"
Угорська залізниця на 19 серпня скасувала поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа. Поїзди не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль".

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", це вже не перший подібний випадок цього місяця.

"Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення", – додали в компанії.

Зазначається, що українська компанія вимагатиме у угорських колег налагодити рух для українських пасажирів.

"Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту, тож використовуватимемо всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів", – підкреслили в "УЗ".

Топ коментарі

  • Сергей Галузин 32e3ef09
    А чому мабуть готувалась захопити? Потрібно щоб всім було зрозуміло, що всі дороги в прикордонні на території Угорщини в бік України 22-26 лютого були забиті військовою угорською технікою. Багато було понтонів. Готувалися до швидкого нападу на Закарпаття. Но щось пішло не так. Це треба памʼятати. Якого сусіда маємо. Угро+фіни вони і є угро-фіни. Тисяча років пройшло як цей нарід перебрався до Закарпаття із-за Урала,але суть цього племені не змінилася.
  • Илина Ольга 64
    А Україна не хоче взимку почати ремонтні роботи на газопроводі і нефтопроводі , що качає газ і нафту з рашки до мадьяр?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Московіти з Угорщини, продовжують гадити Україні, на очах в усього Світу! Мабуть, в Орбана, готувалися захопити трошки територій в Україні, після параду убивць з московії на Хрещатику, а воно он, як неловко вийшло…

    Агентура орків з газпрьому, керує владою в Угорщині!!
    Слава Україні!
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