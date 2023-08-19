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Підготовка до зими: Уряд направив 350 мільйонів на підтримку енергокомпаніям

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Підготовка до зими: Уряд направив 350 мільйонів на підтримку енергокомпаніям
Кабінет міністрів виділив 350 млн грн Міністерству енергетики для підтримки енергетичних компаній у межах підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 19 серпня.

"Допомагаємо із відновленням об’єктів критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Сьогодні виділяємо 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям", – зазначив він.

Як уточнив очільник уряду, кошти спрямують на здешевлення кредитів, які компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону.

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