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ЄС може запровадити санкції проти Польщі в разі продовження ембарго на українське зерно, – ЗМІ

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ЄС може запровадити санкції проти Польщі в разі продовження ембарго на українське зерно, – ЗМІ
Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.

Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно є порушенням європейського права. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, але їх застосування передбачає тривалу процедуру, передає Європейська правда.

За даними співрозмовників радіостанції, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться зокрема про Німеччину, але загалом проти продовження виступають до 20 країн.

Також Польща допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитись від підтримки ембарго після 15 вересня.

Неофіційно RMF FM дізналось, що, найімовірніше, проти рішення Єврокомісії не буде йти Румунія, але таке ж рішення можуть ухвалити й інші – Болгарія, Чехія, Словаччина й Угорщина.

Як відомо, Варшава заявляє, що у разі непродовження обмежень на рівні ЄС запровадить односторонню заборону, та сподівається знайти союзників у цьому питанні.

Водночас Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

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Топ коментарі

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Це якраз той момент, коли на хитровиєпану сраку поляка (чи мадяра), завжди знайдеться хитровиєпаний хєр ЄС. Бо Європейське співтовариство - це верховенство права, а не політичного бєспрєдєлу однієї країни. Тим більше, що без дотацій із Брюсселю, а також європейського ринку, польське сільське господарство взагалі не зможе існувати у тому вигляді в якому воно є. Так що тримаємо кулаки за санкції аби в настуний раз польська влада не займалася бєспрєдєлом.
  • Ruslan 80533694
    Может, когда Украины стоит на грани смерти, как независмая держав - Польше стоит пойти на определенные жертвы? Ты или дурачек или тролль, раз не понимаешь элементарного. Вот представь ситуацию, кацапы напали на Польшу и американцы отказались отправить на защиту свои войска (избиратели не поймут таких жертв), тогда Поляки заскулят как раненные гиены...(так называли Польшу во времена втоой мировой). Падальшиком Польша и осталась.
  • иван гонта e2e9660b
    Друже, схоже ти " рамсы попутал". "бєспрєдєлом" займається не дружня нам Польща, а інша держава. Може ти цього щє не відчув ? А братня до нас Польща займається захистом своєї економіки. А ці питання з нашими сусідами завжди можно узгодити на перемовинах.
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