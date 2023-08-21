Після рішення АМКУ мерія Ківерців уклала угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону замість дронів
Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".
У червні Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради оголосив дві закупівлі на ремонт футбольного поля і бігових доріжок. В обох випадках на відкритих торгах з результатом 72,57 млн грн та 72,58 млн грн перемогла "Будівельна корпорація "РСГ".
Очілььник міста Олександр Ковальчук повідомив, що хоче перетворити Ківерці на "спортивну столицю області", порівнюючи своє місто з населенням у 14 тисяч та Луцьк. Для цього він планує знести старий стадіон, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.
Такі великі витрати на об’єкти, не пов’язані з обороною у розпал війни з Росією, викликали суспільне обурення. На 145 млн грн можна купили більше 6 тисяч FPV-дронів, кожен з яких може вбити російського солдата, або нанести удар по ворожій техніці.
На це мер Ківерців відповів, що "військовослужбовці з 50, 51, 53 батальйонів поки допомоги не потребують, адже забезпечені усім необхідним. А коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас".
Після цих скандальних висловлювань Національна поліція прислала в мерію листа про те, що замовник у тендерній документації не встановив вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Відтак замовник скасував торги на стадії, коли вже були подані пропозиції учасників.
Компанія "РСГ" вирішила, що відміна тендерів порушує її права та поскаржилась в Антимонопольний комітет. Тендерна Комісія погодилась з тим, що відсутність вимоги про антикорупційну програму та уповноваженого у учасника не є підставою для відміни торгів.
Згідно закону такими підставами є:
- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;
- неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;
- скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;
- коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.
На основі цього рішення АМКУ Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з "Будівельною корпорацією "РСГ" на будівництво стадіону вартістю понад 145 млн грн.
По одній з цих закупівель була дешевша пропозиція від ТОВ "Стиль-Декор", яке пропонувало виконати роботи по футбольному полю за 63 млн грн, тобто на 9 млн грн дешевше. Однак замовник відхилив її через відсутність низки документів у пропозиції.
Власником ТОВ "Будівельна корпорація "РСГ" є Роман Павелчак з Івано-Франківської області. Раніше фірма була прописана у Львові, але перед самим тендером перереєструвалась у Ківерцях.