Після рішення АМКУ мерія Ківерців уклала угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону замість дронів

"Будівельна корпорація "РСГ" виграла спір в Антимонопольному комітеті та примусила мерію міста Ківерці, що на Волині, укласти з нею угоди на будівництво стадіону на 145,04 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

У червні Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради оголосив дві закупівлі на ремонт футбольного поля і бігових доріжок. В обох випадках на відкритих торгах з результатом 72,57 млн грн та 72,58 млн грн перемогла "Будівельна корпорація "РСГ".

Очілььник міста Олександр Ковальчук повідомив, що хоче перетворити Ківерці на "спортивну столицю області", порівнюючи своє місто з населенням у 14 тисяч та Луцьк. Для цього він планує знести старий стадіон, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.

Такі великі витрати на об’єкти, не пов’язані з обороною у розпал війни з Росією, викликали суспільне обурення. На 145 млн грн можна купили більше 6 тисяч FPV-дронів, кожен з яких може вбити російського солдата, або нанести удар по ворожій техніці.

На це мер Ківерців відповів, що "військовослужбовці з 50, 51, 53 батальйонів поки допомоги не потребують, адже забезпечені усім необхідним. А коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас".

Після цих скандальних висловлювань Національна поліція прислала в мерію листа про те, що замовник у тендерній документації не встановив вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Відтак замовник скасував торги на стадії, коли вже були подані пропозиції учасників.

Компанія "РСГ" вирішила, що відміна тендерів порушує її права та поскаржилась в Антимонопольний комітет. Тендерна Комісія погодилась з тим, що відсутність вимоги про антикорупційну програму та уповноваженого у учасника не є підставою для відміни торгів.

Згідно закону такими підставами є:

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;

скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;

коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

На основі цього рішення АМКУ Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з "Будівельною корпорацією "РСГ" на будівництво стадіону вартістю понад 145 млн грн.

По одній з цих закупівель була дешевша пропозиція від ТОВ "Стиль-Декор", яке пропонувало виконати роботи по футбольному полю за 63 млн грн, тобто на 9 млн грн дешевше. Однак замовник відхилив її через відсутність низки документів у пропозиції.

Власником ТОВ "Будівельна корпорація "РСГ" є Роман Павелчак з Івано-Франківської області. Раніше фірма була прописана у Львові, але перед самим тендером перереєструвалась у Ківерцях.