В Україні зафіксували новий рекорд споживання електроенергії на вихідних

У неділю, 20 серпня, НЕК "Укренерго" зафіксувала максимум споживання у вихідний день.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На вихідних попит на електроенергію побив черговий рекорд. Вчора, 20 серпня, був зафіксований максимум споживання у вихідний день. Він був на 0,3% більший за попередній рекордний показник в суботу, 5 серпня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на вихідних споживання було, як і температура, аномально високим: 19 серпня рівень споживання був вище на 5%, ніж у попередню суботу 12 серпня, а вчорашній показник перевищили минулу неділю на 10%.

Як додали в компанії, сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 518 МВт. Експорт відсутній.