Кабмін втретє за рік змінив місце для будівництва Національного військового меморіалу

Кабінет міністрів знову змінив місце, де мають створити Національне військове меморіальне кладовище. Тепер його планується розмістити поблизу селища Гатне.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №870 від 19 серпня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, за пропозицією Міністерства у справах ветеранів уряд схвалив реалізацію до 30 липня 2025 року експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області. Для цього виділять дві земельні ділянки площею 258,73 гектара та 7,96 гектара.

Замовником робіт (послуг) з проєктування Національного військового меморіального кладовища буде державна установа "Національне військове меморіальне кладовище".

Як повідомлялося, на початку травня Верховна Рада ухвалила закон про передачу землі на Броварському проспекті у Дніпровському районі міста Києва біля Биківні для розміщення Національного військового меморіального кладовища. Ще одну ділянку поблизу виділила влада Києва. Мер столиці Віталій Кличко пояснював, що загальна площа, виділена для Національного військового меморіального кладовища, сягне майже 100 гектарів.

Однак минулого тижня в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявили, що проведене Національним історико-меморіальним заповідником "Биківнянські могили" обстеження ділянок показало, що вони можуть містити масові могили часів сталінських репресій, а також об’єкти Другої світової війни, які потрібно дослідити. Крім того, виділена територія може виявитися замалою, адже для створення меморіалу "доцільно обирати земельну ділянку, яка матиме потенціал до розширення".

Відтак УІНП рекомендував розглянути інші можливі ділянки неподалік від Києва. Зокрема, ділянку поряд із діючим Південним цвинтарем, яка дає змогу виділити під поховання понад 180 гектарів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національний військовий меморіальний цвинтар".

Після цього на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва. Орієнтовна площа меморіального кладовища мала становити 140 га. Однак проти цього виступала столична громадськість.

Відтак у березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві.