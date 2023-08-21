Мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

За вихідні 18-21 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 16 копійок і склала 52,52 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 30 копійок – до 54,71 грн/л, а дизельне пальне – на 16 копійок, до 52,04 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 52 грн/л, А-95-преміум – до 52,5 грн/л, дизельне пальне – до 52 грн/л.

На станціях державної "Укранфти" на 1 грн здорожчала лише "п’ятірка" з покращеними показниками якості – до 52,9 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5-2,4 грн/л.