Український стартап із безкоштовного навчання IT-професіям запускається в Бразилії

Заснований в Україні edtech-стартап Mate academy, що пропонує безкоштовне навчання ІТ-професіям до моменту працевлаштування, оголосив про відкриття представництва в Бразилії.

Як пише AIN.UA, цей крок – наступний у рамках експансії проєкту в Латинській Америці.

Як і в Україні, представництво в Бразилії працюватиме за бізнес-моделлю, в основі якої угода про розподіл доходу (Income Share Agreement). Студенти можуть безкоштовно вивчати програмування та отримувати підтримку в пошуку роботи. Натомість, після працевлаштування вони відраховують 12% своєї щомісячної зарплати протягом трьох років.

Усі навчальні матеріали в Бразилії будуть доступні португальською мовою.

Від самого початку студенти отримують доступ до технологій Frontend та Full-stack. Також платформа пропонує пройти базовий безкоштовний курс, який дозволить кожному познайомитись з основами програмування.

"Наразі ми вже зробили тестовий запуск та заходимо в етап активного маркетингу. Також наймаємо там локальну команду, яка безпосередньо навчатиме і координуватиме працевлаштування студентів", – розповів CEO та співзасновник Mate academy Роман Апостол.

Mate academy має офіси в Україні та Польщі, але масштабує свою діяльність по всьому світу. Як повідомили в компанії, станом на 2023 рік майже 3 тис. студентів з усього світу, включно з Великою Британією, Південною Африкою, Азією та Європою, були успішно працевлаштовані.

У листопаді 2021 року Mate Academy залучив $1,9 млн інвестицій. Серед інвесторів – співзасновники Wise (Transferwise), Teleport, Pipedrive, Bolt. Раунд був підтриманий Horizon Capital та наявними інвесторами TA Ventures та Flyer One Ventures, які інвестували в стартап у 2019 році. Ці кошти Mate Academy планували витратити якраз на масштабування в Америці й Польщі.