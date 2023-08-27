Підприємства в Україні зможуть отримати гранти по 10 тисяч євро на підвищення енергоефективності

В Україні стартував грантовий конкурс для підтримки впровадження підприємствами заходів із енергоефективності в межах проєкту "Підтримка енергомодернізації підприємств у воєнний час".

Проєкт спрямований на підвищення енергоефективності промислових підприємств та підприємств, що постраждали від воєнних дій, шляхом проведення заходів з розвитку потенціалу, експрес-енергоаудитів та надання міні-грантів на впровадження енергоефективних заходів для підприємств, йдеться в повідомленні "Дія.Бізнес."

Переможці відбору отримають грант розміром 10 тис. євро на одне підприємство. Кошти можуть бути використані підприємствами виключно для фінансування енергоефективних заходів, визначених у грантовому договорі за результатом проведення енергоаудиту.

Участь у конкурсі можуть взяти приватні підприємства виробничого сектору. Пріоритет надаватиметься підприємствам, які тимчасово перемістилися до інших адміністративно-територіальних одиниць та продовжують свою господарську діяльність.

Для участі у конкурсі необхідно до 1 вересня 2023 року заповнити заявку українською мовою та надіслати її на електронну адресу. Анкета для заявки розміщена на порталі "Дія.Бізнес".

Конкурс реалізується в межах проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні", що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).