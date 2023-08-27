Париж першим у Європі заборонить електросамокати в місті

Із 1 вересня у Парижі неможливо буде орендувати електричні самокати.

Як повідомляє телеканал RTBF, мерія міста не має наміру відновлювати контракти з трьома приватними операторами, які розгорнули парк цих транспортних засобів у Парижі, який стане першою європейською столицею, яка заборонила послугу з надання електросамокатів населенню, передає Інтерфакс-Україна.

Постачальники цієї послуги повинні прибрати з паризьких вулиць самокати, якими можна скористатися до кінця серпня.

Це рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму щодо використання електросамокатів. У голосуванні взяли участь понад 100 тис. парижан. За заборону висловилися 89% учасників референдуму 2 квітня.

Причиною проведення такого голосування стали проблеми, створювані розкиданими абияк по всьому місту самокатами, але особливо занепокоєння про безпеку їхніх користувачів.

RTBF відзначає критику цього референдуму відповідними компаніями, які передусім вказують на низьку явку – 7,46%.

"Явка могла б бути активнішою і представницькою, якби методи голосування були іншими: більше виборчих дільниць, електронне голосування, муніципальна інформація", – написали три приватні компанії-оператори в спільному комюніке.

2022 року в Парижі було зафіксовано близько 400 тис. поїздок на електросамокатах.