Сума збитків довкіллю України за рік зросла в 5 разів, – Міндовкілля

Міністр охорони навколишнього середовища України Руслан Стрілець повідомив, що сума збитків, завданих навколишньому середовищу України за час повномасштабного вторгнення з 2022 року, зросла в п’ять разів – із 13,2 млрд грн до 2 трлн грн у 2023 році.

"Трохи арифметики від наших природоохоронців, які ведуть облік шкоди довкіллю. Травень 2022. Вигнання окупантів з Київщини. Перші цифри, які ми озвучили після повномасштабного вторгнення – 13,2 млрд грн. Серпень 2022 року – сума збитків складає 395 млрд грн", – зазначив Стрілець.

У грудні 2022 року, після деокупації Харківщини та звільнення Херсону, на тлі масових ракетних атак, сума збитків довкіллю зросла до 1,5 трлн грн.

"Серпень 2023 року. Маємо актуалізовані дані у розмірі 2 трлн грн. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС", – резюмував Стрілець.