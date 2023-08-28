Нова Зеландія видаватиме посвідки на проживання українським біженцям

Уряд Нової Зеландії ухвалив рішення про видачу посвідок на проживання для українських біженців, які в’їхали до країни за спеціальною візою.

"Багато тих, хто шукає безпеки в Новій Зеландії, ніколи не припускали, що залишаться тут надовго, але в умовах війни ми зобов'язані забезпечити їм визначеність", – заявив міністр імміграції Ендрю Літтл, коментуючи ухвалене рішення, передає Інтерфакс-Україна.

Можливість отримання посвідки на проживання буде доступна для власників спеціальної української візи, якщо основний заявник отримав спеціальну українську візу та прибув до Нової Зеландії до 15 березня 2024 року.

"Конфлікт в Україні викликає глибокий резонанс у всіх нас. Відкриваючи цю посвідку на проживання, ми виконуємо свою відповідальність як громадяни світу, переплітаючи нитки співчуття і солідарності, підтверджуючи свою відданість підтримці постраждалих", – сказала міністерка закордонних справ Нанайя Махута.

Спеціальна віза в Україну вперше була відкрита для подання заяв на 12 місяців із 15 березня 2022 року як захід у відповідь уряду на незаконне вторгнення Росії в Україну. Пізніше термін її дії було продовжено ще на 12 місяців – до 15 березня 2024 року.

"Ця віза дозволяє українцям, близькі родичі яких є громадянами чи резидентами Нової Зеландії, приїхати до Нової Зеландії, щоб отримати притулок на два роки", – пояснив Літтл.

Можливість отримання спеціальної візи буде закрито після 15 березня 2024 року. Власники спеціальних українських віз, які перебувають у Новій Зеландії, можуть продовжувати подавати заяви на отримання наступних тимчасових віз відповідно до існуючої політики, доки вони хочуть мати тут житло або чекати на результати розгляду їх заяви на отримання посвідки на проживання.

Станом на 20 серпня 2023 року з моменту створення спеціальної категорії було видано близько 1510 спеціальних українських віз. Близько 340 власників віз спеціальної категорії знаходяться у Новій Зеландії.