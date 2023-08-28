Зеленський запропонував створити єдиний орган для перевірок бізнесу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що держава та бізнес мають піти назустріч одне одному, та пропонує створити єдиний орган, який займеться перевірками.

"Вони (бізнес, – ред.) не повинні давати хабарі. Це факт. Бізнес ніхто не знищить, ми точно захистимо бізнес", – сказав він у інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми побудували зараз платформу, і раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними зустрічаються та знімають питання", – сказав він.

При цьому він визнав, що це "несистемне рішення".

"Вони не бажають жодних перевірок. Вони сказали, що почали приходити до них, бо держава повернулася до перевірок. Але це баланс. Для мене як для президента. Баланс під час війни дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, Європейська Комісія. [...] Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки, ми матимемо питання в процесі переговорів про майбутнє членство в ЄС", – сказав він.

Зеленський, за його словами, запропонував бізнесу "провести зміни в законодавстві, що лише один орган має право перевіряти".

"Я знайду такий баланс між європейським законодавством та їх запитом – перевіряти – і вами, щоб до вас усі не ходили", – сказав Зеленський.

"Наш бізнес має запропонувати, що буде за орган, яка ця людина й таке інше", - сказав він.