Зеленський запропонує прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради – відповідний законопроєкт буде направлено найближчим часом.

"Для мене особисто війна – №1. Чи повинен я знаходити більше часу на боротьбу з корупцією? Чи ми це робитимемо? Точно. Але в мене немає, як вам сказати, багато часу на те, щоб займатися деталями, тому що є дійсно дрібниці", – заявив Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, "якщо хочеш побороти місцеву бруківку, то немає можливості боротися з бруківкою кожного міста".

"Є фундаментальні рішення, на них звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив завдання законодавству. Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівнювання корупції до державної зради у воєнний час. А я ж розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе", – сказав він.

Як наголосив президент, "це буде дуже серйозний інструмент для того, щоби навіть не думали (брати гроші, – ред.)".

"Якщо є докази, людина має бути за ґратами. Думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень – і далі все на стороні парламенту. Чи дотримається цього законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, бо ми розвиваємо демократичне суспільство. І дуже важливо не прокручувати гайки і не дивитися щоразу на той чи інший гострий випадок. Ми повинні вводити системні речі. Системні рішення. Саме так борються з корупцією", – заявив Зеленський.