Понад 400 українських компаній видалили російських власників, попри заборону закону, – Опендатабот

Від початку повномасштабної війни 401 українська компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з РФ, попри наявні законодавчі обмеження.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загалом станом на 23 лютого 2022 року аналітики виявили російський слід у 20 881 компанії, зареєстрованої в Україні.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній, власниками яких є громадяни РФ. Це обмеження було введено задля того, щоб забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв’язку з військовою агресією РФ.

Наразі лише окремі категорії громадян РФ мають право здійснювати зміни у компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%.

Топ-10 компаній за виторгом, які прибрали зв’язки з РФ після початку повномасштабної війни:

ТОВ "Фрі-сістем";

ТОВ "Андрушівський маслосирзавод";

ТОВ "ТС Трейд";

ТОВ "Артлайн Інтеграція";

ТОВ "Ханзе Агрі Україна";

ТОВ "Віст Групу";

ТОВ "Гербор-Холдинг";

ТОВ "АКС-Одеса";

ТОВ "Гайсинський молокозавод";

ТОВ "ЧЗА".

Водночас законодавством не визначено жодних обмежень щодо громадян РФ, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається країною-агресором відповідно до законодавства України.