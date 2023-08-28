Понад 400 українських компаній видалили російських власників, попри заборону закону, – Опендатабот
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Загалом станом на 23 лютого 2022 року аналітики виявили російський слід у 20 881 компанії, зареєстрованої в Україні.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній, власниками яких є громадяни РФ. Це обмеження було введено задля того, щоб забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв’язку з військовою агресією РФ.
Наразі лише окремі категорії громадян РФ мають право здійснювати зміни у компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%.
Топ-10 компаній за виторгом, які прибрали зв’язки з РФ після початку повномасштабної війни:
- ТОВ "Фрі-сістем";
- ТОВ "Андрушівський маслосирзавод";
- ТОВ "ТС Трейд";
- ТОВ "Артлайн Інтеграція";
- ТОВ "Ханзе Агрі Україна";
- ТОВ "Віст Групу";
- ТОВ "Гербор-Холдинг";
- ТОВ "АКС-Одеса";
- ТОВ "Гайсинський молокозавод";
- ТОВ "ЧЗА".
Водночас законодавством не визначено жодних обмежень щодо громадян РФ, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається країною-агресором відповідно до законодавства України.