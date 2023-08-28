Деякі енергооб’єкти мають повернутися під контроль держави, – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі енергетичні та стратегічні об’єкти мають повернутися під державний контроль, щоб не було інших ризиків.

Про це він сказав у інтерв’ю Наталії Мосейчук.

На питання, чи вертатиме собі держава те, що олігархи "приватизували" в епоху стрімкого накопичення капіталу, президент відповів: "Там, де це можливо, по закону, – так. Там, де це неможливо, – це питання часу".

"Якщо ми говоримо про енергетичну незалежність України, Україна не може просто думати - це був предмет зацікавлення того чи іншого бізнесмена, або олігарха, або їх разом, по- партнерськи тощо. Україна думає про одне, я особисто, – пройти зиму всім людям, всім, незважаючи, хто ти і яке в тебе фінансове положення. Ми повинні пройти, бо це не може бути внутрішнім вибухом, який послабить нас на фронті, а це одразу послабить", – наголосив Зеленський.

За його словами, йдеться також і про стратегічні галузі.